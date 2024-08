Torino-Atalanta, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Seconda giornata di Serie A 2024/2025. Alle ore 18:30, allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva l’Atalanta di Gasperini. Toro di Vanoli che arriva dal pareggio per 2-2 ottenuto a San Siro contro il Milan. L’Atalanta di Gasperini invece ha vinto per 4-0 in trasferta a Lecce. Ma gli occhi non sono solo sul campo. I tifosi sono ancora scossi per la cessione di Bellanova e ci sarà una protesta contro Urbano Cairo. Segui la diretta della partita su Toro.it.

Torino-Atalanta: il prepartita

Ore 18 Sul terreno del Grande Torino appare ora Paolo Vanoli che si concede alle interviste televisive a bordocampo. Avvicinandosi verso la Curva Maratona, il popolo granata gli dedica applausi e cori.

Ore 17.53 Ora è il turno dell’Atalanta, accolta dai fischi del Grande Torino di fede granata e l’incitamento di un corposo settore ospiti.

Ore 17.50 Entra in campo il Torino per il riscaldamento. L’accoglienza iniziale è caratterizzata dai fischi, poi immediatamente coperti da applausi di incoraggiamento.

Ore 16.55 Il pullman del Torino è arrivato allo stadio, precedendo quello dell’Atalanta. Applausi per la squadra, nel frattempo il corteo che protesta contro Cairo è arrivato sotto la Maratona.

Ore 16:30 Mancano 2 ore all’inizio di Torino-Atalanta. In zona stadio, sono attesi a breve i pullman delle due squadre. Intanto i tifosi sono già intorno allo stadio. Molti di loro hanno partecipato al corteo di protesta partito dal Filadelfia intorno alle 15.20 e arrivato fino a sotto la Maratona.

Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Coco, Masina; Vojvoda, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Donnarumma, Paleari, Dellavalle, Sazonov, Sosa, Pedersen, Bianay Balcot, Dembele, Horvath, Ciammaglichella, Sanabria, Karamoh, Pellegri, Njie. All. Vanoli.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. A disp. Musso, Rossi, Del Lungo, Godfrey, Palestra, Tornaghi, Cassa, Ederson, Manzoni, Riccio, Samardzic, Zaniolo. All. Gasperini.

Dove vedere Torino-Atalanta in TV e in streaming

Torino-Atalanta è visibile in esclusiva su DAZN. Per vedere la partita, è necessario un abbonamento, sottoscritto il quale si potrà seguire la gara in streaming attraverso Smart tv, tablet, computer.

Torino-Atalanta: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18:30