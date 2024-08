Il tecnico è stato accolto tra gli applausi del settore più caldo della tifoseria granata. In più gli è stato dedicato un coro

E’ un’accoglienza affettuosa quella dedicata dal popolo granata al proprio allenatore. Paolo Vanoli, a pochi istanti dal fischio d’inizio, è sceso sul terreno di gioco del Grande Torino per concedersi a un’intervista televisiva nei pressi della Curva Maratona. Nell’avvicinarsi verso il settore più caldo del tifo granata sono stati riservati al tecnico applausi e un coro a lui dedicato. Probabilmente i tifosi del Torino hanno apprezzato le parole di ieri pronunciate da Vanoli nella conferenza stampa di vigilia del match con l’Atalanta, in cui ha ammesso di non aver avallato la cessione di Bellanova e di non trovarsi d’accordo con la mossa di calciomercato della società.