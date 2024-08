Il centrocampista classe 2001 ha commentato in conferenza stampa la vittoria del suo Torino contro l’Atalanta

Samuele Ricci ha commentato così in conferenza stampa la vittoria del Torino per 2-1 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: “Sono in una buona direzione. Sto cercando di lavorare nella fase di conclusione. Oggi sono contento per lui. Spero presto si vedranno i frutti di quello che facciamo negli allenamenti“.

La prestazione di squadra

“Queste settimane possono capitare nel calcio. L’importante è rimanere uniti, trovare la forza e fare prestazioni del genere. Mai banali, soprattutto contro l’Atalanta che è una squadra di qualità. Abbiamo saputo soffrire. Questa sera ci ha salvato Vanja in più occasioni. E ciò è sintomo di grande coesione”.

Rapporto con Bellanova

“Mi è dispiaciuto. Sono molto contento per lui perché voleva giocare la Champions League. Al gruppo faceva bene, con tutti aveva un bellissimo rapporto. Anche l’amicizia va oltre. Prima l’ho chiamato ma non mi ha risposto. Credo abbia lasciato un bel ricordo di sé a società e tifosi”.

4 punti con Milan e Atalanta

“Penso che siamo una squadra con molta qualità. Talvolta facciamo errori banali in fase di uscita. Ma la cosa importante è che dobbiamo pretendere di più da noi stessi. Abbiamo qualità, lo abbiamo dimostrato contro due big. Abbiamo espresso il nostro gioco, abbiamo avuto occasioni e dobbiamo essere positivi”.

Quanto avete imparato da Vanoli e quanto imparerete ancora?

“A Pinzolo c’era confusione iniziale. Venivamo da un gioco diverso. Cambiarlo così con le due punte, l’inserimento delle mezzali non era facile. Dobbiamo migliorare nelle combinazioni, nell’inserimento delle mezzali e abbiamo margini di miglioramenti”.

Oggi si doveva fare qualcosa di diverso per l’ambiente. Eravate preoccupati?

“Personalmente no. Io cerco sempre di fare del mio meglio. Oggi magari di più per i tifosi dopo questa settimana. Dovevamo fare qualcosa di più per loro. Sono contento”.