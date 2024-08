Così lo scozzese ha commentato la partita contro l’Atalanta: l’assist a Ilic poi il gol del 2-1, quello da tre punti

Una gara perfetta quella di Ché Adams contro l’Atalanta. Un gol e un assist: “Una notte oltre le aspettative, abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto tre punti importantissimi”, ha spiegato l’attaccante. Che poi ha parlato di Paolo Vanoli, il nuovo allenatore del Torino già entrato nel cuore dei tifosi, anche (ma non solo) per quelle dichiarazioni di ieri in conferenza stampa. “Il mister ci chiede di giocare la palla in profondità, di avere fraseggio con gli altri attaccanti. Come vedete ci divertiamo”.