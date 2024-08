L’allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Torino

Alla vigilia di Venezia-Torino, Eusebio Di Francesco ha presentato il match di domani, 30 agosto 2024 ore 18.30, in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo ancora dentro il mercato, una cosa assurda dal mio punto di vista all’interno della preparazione di una gara. Il mercato si chiuderà a mezzanotte, noi giocheremo alle 18:30. Lo diceva anche Conte, ho letto. Sono convinto che la prepareremo al meglio questa partita, ma sicuramente questo aspetto non aiuta, anche per rispondere su chi ci sarà e chi no”

Di Francesco: “Pohjanpalo a disposizione”

L’ex tecnico del Frosinone ha però confermato la presenza di Pohjanpalo che “sarà a disposizione e poi valuteremo se farlo giocare dall’inizio. Per quanto riguarda i tifosi, sono molto contento di poter approcciare la prima gara al Penzo e sono curiosissimo di poter assaporarne l’atmosfera. Mi auguro che che potremo avere una gioia domani”.

“Torino? Grande entusiasmo. Ilic giocatore di alto livello”

Dopo la sconfitta alla prima con la Lazio e il pari di Firenze, Di Francesco proverà a far suoi i primi tre punti della stagione contro il Torino: “Una squadra che secondo me arriva con grande entusiasmo. Non ha mosso tanti giocatori, mantenendo bene o male l’intelaiatura dell’anno scorso”. Di fronte a sé, il suo predecessore Paolo Vanoli, l’uomo della promozione in A dei lagunari: “Ha cambiato allenatore, con Paolo che sta facendo un ottimo lavoro. Siamo solo all’inizio e troveremo una squadra che ha messo poi davanti un giocatore, Ché Adams, che insieme a Zapata è pericolosissimo. Dobbiamo stare molto attenti specialmente al reparto offensivo ed agli inserimenti delle mezzali Ricci e Ilic, che ho già allenato e vi assicuro che si tratta di un giocatore di alto livello”.