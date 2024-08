Calciomercato Torino / Vagnati non molla la pista che porta al difensore colombiano: in programma nuovi contatti con la società belga

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato in Serie A e tra le squadre che devono ancora completare la rosa c’è sicuramente il Torino. Davide Vagnati è da tempo alla ricerca di un altro difensore centrale da mettere a disposizione di Vanoli dopo Saul Coco. Tra i profili sotto la lente d’ingrandimento del direttore tecnico c’è quello di Carlos Cuesta, difensore colombiano di proprietà del Genk. La notizia delle ultime ore è che il calciatore ha dato il proprio ok al trasferimento al Torino, trovano anche un’intesa con il club granata per l’eventuale trasferimento sotto la Mole, grazie anche ai suoi buoni rapporti con Duvan Zapata, con cui ha giocato nella nazionale colombiana.

Torino-Cuesta, il punto sulla trattativa

Il Torino tornerà ora alla carica con il Genk per cercare di arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Il club belga aveva già rifiutato un’offerta per il cartellino del giocatore e ora il Toro dovrà fare un piccolo sforzo per accontentare le richieste dei belgi che, al momento, hanno dato la propria disponibilità a lasciar partire il difensore ma non a meno di 8 milioni. Una cifra che in casa granata viene considerata ancora troppo alta. Va però segnalato che Cuesta non è stato nemmeno convocato nell’ultima gara di Jupiler League, un fatto che aumenta la fiducia di Vagnati di sbloccare al più presto l’affare. Dopo la cessione di Bellanova potrebbe essere dunque quello del difensore il prossimo nome a vestire la maglia granata.