Messa già alle spalle la sfida contro l’Atalanta, si entra adesso in quella che si prospetta essere la settimana più calda di tutta l’estate. Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato, e diversi club devono ancora completare i propri organici. Tra questi anche il Toro, che dopo aver sistemato le fasce deve fare i conti con una difesa numericamente povera. Oltre alle entrate, però, Vagnati deve dedicare gli ultimi giorni anche alle cessioni. In rosa sono infatti presenti ancora quattro “esuberi”, alla ricerca di una sistemazione in queste ultime ore con il mercato aperto.

La lista degli esuberi

Al di là di Seck, il Toro fin qui non è riuscito a cedere nessuno tra i giocatori in uscita. Gli esuberi sono sempre rimasti gli stessi, e adesso c’è poco tempo per trovare delle squadre interessate. In primis, il giocatore che va ceduto a tutti i costi è Radonjic. Il serbo, come spiegato anche da Vanoli, non si è presentato in ritiro ed è rimasto in patria in attesa di un’offerta ai granata da parte della Stella Rossa, che non è però mai arrivata. Possibile che il telefono squilli da qui a venerdì, ma tutte le soluzioni sono aperte. In uscita ci sono poi anche Horvath e Ilkhan. Il primo è stato fin qui sempre convocato dall’allenatore ex Venezia, mentre il turco è rimasto fuori. Per entrambi potrebbero aprirsi le porte di un ritorno in patria, in prestito o a titolo definitivo, ma in ogni caso non c’è più spazio in questo Toro per loro. Infine, anche Bayeye potrebbe salutare. Il terzino, con ogni probabilità, dovrebbe partire in direzione Serie B o Serie C.

E Pellegri?

C’è poi da capire la situazione legata a Pietro Pellegri. L’attaccante, ancora infortunato, non è ufficialmente nella lista dei partenti ma potrebbe comunque salutare. Vanoli ha infatti richiesto la presenza di quattro attaccanti in rosa, e la permanenza di Karamoh lo renderebbe il 5° nelle gerarchie. Per questo motivo, se dovesse presentarsi qualcuno alla porta nelle ultime ore per il classe 2001, il club potrebbe decidere di lasciarlo andare.