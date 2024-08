Nella giornata di ieri, Paolo Vanoli ha parlato anche del mercato del Torino. Ecco quello che si aspetta l’allenatore granata

Ieri pomeriggio, Paolo Vanoli ha presentato la partita tra Torino e Atalanta. L’argomento principale della conferenza stampa, ovviamente, è stato la cessione di Bellanova. Una cessione di cui l’allenatore del Toro non sapeva niente. Ma Vanoli non si è fatto buttare giù e continua a lavorare. Il mercato è ancora aperto e arriveranno ancora dei giocatori. Senza Rodriguez e Djidji (non rimpiazzati), Coco al posto di Buongiorno e Pedersen al posto di Bellanova, il Toro ha di certo fatto un passo indietro. Senza nulla togliere ai nuovi arrivati. Vanoli ha anche spronato Cairo e Vagnati, dicendo le cose che pensava con il rispetto. Di seguito, le sue parole sul mercato.

Le parole di Vanoli

Sul calciomercato del Torino, l’allenatore si è così espresso: “Ci sono ancora sei giorni di mercato, spero di avere quello che ho sempre chiesto da quando sono arrivato qua. Non ho mai chiesto giocatori particolari, sono umile e capisco che occasione ho. Confido nell’operato del direttore sportivo come è successo con gli ultimi acquisti”. Alla sua prima stagione in Serie A, Vanoli non pretende la luna. Ma prima di Milan-Torino, aveva detto che la squadra non era ancora completa. La cessione di Bellanova non ha aiutato. Ai granata mancano ancora 2 difensori.

I nomi caldi

Servono 2 difensori e servono subito. Vanoli sta giocando con Vojvoda, Coco e Masina titolari. In panchina ci sono solo Sazonov e Dellavalle. La situazione è di emergenza. Erlic era un obiettivo ma dal Sassuolo è passato al Bologna. Per Hajdari del Lugano, di piede mancino, non è mai stato fatto l’affondo decisivo. Ora i nomi caldi sono quelli di Van Den Bosch dell’Anversa e Cuesta del Genk. Si attendono novità nei prossimi giorni. Sullo sfondo c’è anche Rodrigo Becao del Fenerbahce, che interessa anche all’Atalanta. C’erano stati anche dei sondaggi per Daniliuc della Salernitana, ma i campani non accettano prestiti.