Le società di Serie A continuano a lavorare per rinforzare le rose: ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Il calciomercato in Serie A si avvia verso la fase finale e i club del campionato italiano sono al lavoro per piazzare gli ultimi colpi e completare le rose a disposizione degli allenatori. Nella giornata di oggi, sabato 24 agosto, il Napoli sta facendo passi importanti per Romelu Lukaku. Gli azzurri devono risolvere la situazione legata all’attaccante e stanno provando a dare l’affondo decisivo per portare il belga all’ombra del Vesuvio. Il Chelsea ha già accettato un’offerta da 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita per lasciar partire il giocatore a titolo definitivo. Ora sta alla società partenopea risolvere gli ultimi dettagli legati al contratto dell’ex Roma. Poi Lukaku potrà essere annunciato come il nuovo attaccante di Antonio Conte. Intanto il club di Aurelio De Laurentiis segue con attenzione anche McTominay per il centrocampo.

Bologna, ufficiale l’arrivo di Pobega. Occhi su Kiwior

“Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 dall’AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Pobega, con opzione per l’acquisizione definitiva”. Così i rossoblù hanno annunciato l’arrivo dell’ex rossonero, che si metterà da subito a disposizione di Vincenzo Italiano. Il club romagnolo sta lavorando anche per prendere un difensore e il profilo individuato sarebbe quello di Kiwior, in forza all’Arsenal. L’operazione sarebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il giocatore non sta trovando molto spazio con Arteta e il Bologna potrebbe far leva su questa situazione per convincere il giocatore a trasferirsi in Italia.

Juventus, si insiste per Conceicao

La Juventus continua a tenere sotto osservazione Francisco Conceição, giovane talento portoghese del Porto. Dopo aver mostrato interesse per Nico Gonzalez, i bianconeri sono determinati a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo con un altro esterno d’attacco. I contatti per Conceicao stanno proseguendo, con la Juventus che spera di concludere l’affare con la formula del prestito, qualora il Porto fosse disposto ad accettare questa condizione. Il club portoghese, tuttavia, sembra orientato a cedere il giocatore esclusivamente con un’opzione di obbligo di riscatto.