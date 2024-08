Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, venerdì 23 agosto

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A, quando si è ormai giunti quasi alla fine. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Bologna, fatta per Pobega

Nella notte tra giovedì e venerdì il Bologna ha trovato l’accordo con il Milan per Pobega. Il centrocampista ex Torino si unirà agli emiliani in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni. Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche, e poi si unirà al gruppo di Vincenzo Italiano per questa stagione speciale, dati gli impegni in Champions League.

Genoa ai dettagli per Miretti

È fatta per l’arrivo di Fabio Miretti al Genoa. Dopo tre stagioni, il centrocampista lascia la Juventus, ma solo in prestito secco. I rossoblù avevano infatti provato a inserire l’opzione di riscatto per lui, ma l’intenzione dei bianconeri è quella di continuare a controllare il giocatore anche nella prossima stagione. Il classe 2003, in ogni caso, è pronto a diventare il sostituto di Gudmundsson.

Roma e Napoli, si lavora a uno scambio

Roma e Napoli sono le squadre più attive di questi ultimi giorni di calciomercato. I due club nelle ultime ore hanno provato a intavolare degli scambi. Inizialmente era stato proposto Ngonge ai giallorossi, con Bove che avrebbe fatto il percorso inverso; la trattativa adesso più avanzata, invece, prevede sempre un eventuale passaggio dell’ex Verona nella Capitale, ma con Zalewski pronto a firmare per la squadra allenata da Conte. Entrambe le squadre hanno mostrato apertura per questa soluzione, e l’affare potrebbe concludersi.

Inter, si avvicina Talleres

Dopo aver messo a segno gli acquisti di Martinez, Taremi e Zielinski, l’Inter si prepara a chiudere il proprio mercato con l’arrivo di Palacios. Il difensore argentino può arrivare per una cifra intorno agli 11 milioni di euro – bonus inclusi – per fare da vice a Bastoni. In questo modo la dirigenza nerazzurra soddisfarebbe Inzaghi, che aveva richiesto un innesto proprio in quella zona di campo.