Non solo sul campo, i giocatori granata hanno celebrato la grande vittoria contro l’Atalanta anche sui social

Il Torino c’è, e lo ha dimostrato nelle condizioni più avverse possibili. Contro un avversario di livello e reduce da una super vittoria, con una feroce contestazione in atto, con una squadra non ancora al completo. Ma i granata si sono uniti e hanno fatto di necessità virtù, vincendo (e meritando) contro l’Atalanta. Una partita che ha evidenziato non solo i miglioramenti derivanti dall’arrivo di Vanoli in panchina, ma soprattutto come nelle difficoltà il Toro tenda a risorgere il più delle volte, grazie allo spirito combattente e di squadra dei propri ragazzi. Al termine della partita, molti giocatori hanno celebrato i 3 punti anche sui social.

Le reazioni dei giocatori

“Il TORO c’è“: così ha esordito Ricci, facendo capire come i giocatori stessi abbiano giocato con il fuoco dentro. A questo messaggio hanno fatto seguito quelli di Linetty e Lazaro, i quali hanno commentato: “Spirito di squadra. 3 punti importanti, Forza Toro“. Ilic, autore della rete dell’1-1, si è limitato a un “+3” aggiungendo poi delle emoticon, mentre il nuovo arrivato Coco ha scritto: “Prima vittoria in casa e una grande partita di squadra. Continuiamo così“. Infine, bello il messaggio di Ché Adams; lo scozzese, che ha segnato il gol del definitivo 2-1, ha commentato: “Che inizio di vita nella mia nuova casa. Grazie per la calorosa accoglienza! Forza Toro“.