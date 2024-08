Il cantante se l’è presa con il giornale per la pubblicazione di una notizia non veritiera e non ha risparmiato nemmeno il suo editore

Un attacco frontale da parte di Fedez al Corriere della Sera e a Urbano Cairo, via storie su Instagram. Il cantante se l’è presa con il giornale di proprietà di Rcs per il lancio di un articolo che riportava una notizia falsa, ovvero che il verso “Panettone, ma non è Balocco”, inserita nella nuova canzone del rapper Niky Savage “Di Caprio” (e con chiaro riferimento a una vicenda riguardante Chiara Ferragni, ex moglie dell’artista classe ’89) fosse stata pronunciata dallo stesso Fedez, in realtà presente soltanto alla prima release del pezzo.

Fedez: “Peccato che non la canto io” e le battute su Cairo

E’ successo un putiferio con Fedez che ha pubblicato lo screen facente riferimento all’articolo aggiungendo: “Peccato che non l’ho scritta io e nemmeno la canto io. Vero Corriere?”, definendo poi la testata “un piccolo giornaletto di gossip”. Ma non è finita qui: Fedez ha poi attaccato direttamente Urbano Cairo, lanciandosi in una battuta sui suoi capelli (“Cambia la tinta che sembra che ti hanno cag**o in testa“) e ben altre questioni di carattere giudiziario, risalenti ai tempi di ‘Tangentopoli’.