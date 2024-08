Dai social / Sotto al messaggio di addio dell’esterno, si è riproposto il simpatico siparietto, che ora sa un po’ più di amaro

Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità: Raoul Bellanova è diventato un giocatore dell’Atalanta, chiudendo dopo appena una stagione la sua esperienza a Torino. Per l’occasione, l’esterno ha utilizzato il suo profilo Instagram per dedicare all’ambiente granata un messaggio di ringraziamenti: “È difficile scrivere qualcosa dopo aver provato delle emozioni così forti. Dopo un anno si conclude un percorso che mi ha visto crescere come uomo e come professionista, ed è per questo che voglio ringraziare tutti: i tifosi, i miei compagni di squadra, mister Juric e mister Vanoli, la società, tutto lo staff medico e i magazzinieri. Quando ci si sente a casa non c’è bisogno di molte parole, ci si capisce al volo.. Vi voglio bene, grazie di tutto. Torino, sei stata casa. Raoul”.

I saluti degli ex compagni

Tra i commenti oltre a quelli dei tifosi in parte polemici verso la società o ricambianti di affetto verso il giocatore, non sono mancati quelli degli addetti ai lavori: dei suoi ormai ex compagni di squadra. Da Alberto Paleari (“Grande Raoul! In bocca al lupo! Sarai sempre il nostro primo ucciso nella notte di lupus”), ai messaggi di in bocca al lupo e i cuori lanciati da due personaggi illustri come Alessandro Buongiorno, che ha anch’esso ha fatto le valigie per accasarsi a Napoli, all’attuale capitano granata Duvan Zapata.

Zapata e la cena mai offerta

La scorsa stagione per Raoul Bellanova è stata particolarmente prolifica per quanto riguarda l’aspetto degli assist. Ben 7 e molti di questi offerti a Zapata, che dal suo canto avrebbe dovuto sdebitarsi offrendo una meritata cena al compagno. “Cena a lume di candela” aveva scritto il nazionale italiano a febbraio, dopo avergli offerto il terzo assist stagionale. Poi lo scherzoso contenzioso si è protratto al ritiro di Pinzolo. “La cena pagata a Raoul? In ritiro è arrivato ieri ma gliela devo ancora pagare”, aveva affermato ridendo il capitano. Ieri, l’ultimo capitolo della saga, sotto al cuore postato da Zapata, Bellanova ha infatti chiosato: “La cena me la devi ancora!” ricambiando il cuore. E a questo punto è probabile che Zapata non avrà mai più modo di sdebitarsi, lasciando un conto in sospeso… al ristorante.