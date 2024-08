L’ormai ex esterno del Torino affida a Instagram un messaggio per ringraziare tifosi e compagni

Un messaggio su Instagram, qualche ora dopo il passaggio ufficiale all’Atalanta: così Bellanova ha scelto di salutare i tifosi granata e quelli che sono stati fino a ieri i compagni. Non mancano i ringraziamenti a Juric e Vanoli, alla società. “È difficile scrivere qualcosa dopo aver provato delle emozioni così forti. Dopo un anno si conclude un percorso che mi ha visto crescere come uomo e come professionista, ed è per questo che voglio ringraziare tutti: i tifosi, i miei compagni di squadra, mister Juric e mister Vanoli, la società, tutto lo staff medico e i magazzinieri. Quando ci si sente a casa non c’è bisogno di molte parole, ci si capisce al volo. Vi voglio bene, grazie di tutto. Torino, sei stata casa. Raoul”. Ecco il post: