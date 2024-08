Il caso Bellanova ha scosso la tifoseria che sta organizzando una manifestazione in occasione del match tra il Torino e l’Atalanta di domenica

L’invito alla protesta arriva dalla pagina Facebook ufficiale dei Resistenti Granata 1906. Il riferimento è ovviamente alla vicina cessione di Bellanova- – manca solo l’ufficialità – oltretutto a pochi giorni dalla sfida proprio con l’Atalanta. In occasione del match in programma domenica allo stadio Grande Torino, I Resistenti Granata invitano i tifosi a riunirsi prima del match (con informazioni ancora da comunicare) per organizzare una manifestazione che possa far capire quanto la piazza ha mal digerito quest’ultima partenza, dopo quella du Buongiorno. Ecco il post: