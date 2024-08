La vittoria sull’Atalanta aumenta i rimpianti dopo la partenza di Bellanova: ora quattro giorni per dare a Vanoli due difensori

Sono le vittorie che danno ancora più forza alla contestazione di ieri. Le vittorie che nell’ultima stagione sono sfuggite troppo spesso, quelle che qualcuno definisce un po’ fortunate ma che invece sono semplicemente sudate e per questo ancora più meritate. Le vittorie da Toro le avremmo definite un tempo, perché la squadra ha giocato (non è scontato), ha lottato, ha segnato, ha sofferto e ha portato a casa la partita in un pomeriggio certamente diverso dagli altri. Danno più forza alla contestazione, questi tre punti qua, perché sottolineano, semmai ce ne fosse ancora bisogno, quanto sia stata sciagurata la scelta di cedere Bellanova: è toccato a lui ma sarebbe stato identico il discorso anche se si fosse trattato di Ricci o di Ilic. Sciagurata è la cessione di un giocatore funzionale e importante, per Vanoli (già idolo dei tifosi) e per la squadra, di un giocatore capace di alzare il livello. Ieri, di fronte ad una squadra pronta a giocarsi la Champions League, la stessa che ha alzato la cornetta e ottenuto Bellanova in un lampo, il Toro ha dimostrato quello che potrebbe fare se fosse finalmente al completo. Ancora meglio, se ci fosse l’ambizione – questa sconosciuta – di allestire una squadra competitiva in cui i mal di pancia veri o presunti non avrebbero ragione di esistere. Quattro giorni al gong del mercato, due difensori da regalare a Vanoli per non rendere come al solito tutto inutile.