Ha resistito a grandi tempeste: il 5-0 con l’Inter, la figuraccia storica di Como. Sempre lì, in sella: ora il traghettatore D’Aversa certifica l’inutilità della stagione

L’esonero di Baroni suona quasi come una mossa inaspettata. In che senso? Semplice: è talmente tardiva, arriva a così tante settimane di distanza da quando sarebbe stata più logica che definirla inaspettata non è del tutto sbagliato. Ormai la piazza era pronta al peggio, pure all’ennesima conferma. Del resto se Marco Baroni ha retto al ciclone Como e a una figuraccia epocale come quella lì, allora cosa avrebbe potuto scalfirlo (questo, magari, lo ha sperato pure lui)? Il 3-0 al Genoa senza quasi giocare a pallone? Perché col Bologna – o con lo stesso Como, appunto – il Torino aveva giocato a pallone? Non nascondiamoci: esonerare un allenatore il 23 di febbraio fa sorridere se non fosse che la questione è seria e la classifica non è certamente bellissima. Questo non vuol dire che l’esonero sia stata la mossa sbagliata, tutto il contrario: il punto è che sappiamo dal 5-0 di San Siro che c’è qualcosa che non va, lo sappiamo dalla partitaccia di Parma – quello sì, che sarebbe stato il momento di correre ai ripari – ma pure da quello sgangherato 3-3 con la Lazio travestito da impresa. Ma quale impresa è giocare contro una squadra piena di assenti e riuscire a pareggiarla in quel modo? Suvvia. Siamo seri. La verità è che questa è un’altra stagione buttata via come molte delle precedenti, un’annata senza capo né coda, senza uno straccio di idea a lungo termine. Il terzo allenatore in un anno e mezzo vuol dire non aver avuto ancora una volta la forza di creare qualcosa. Ora a D’Aversa – pure lui entra nella lunga collezione – semplicemente il compito di chiudere la stagione, poi grazie ed arrivederci. Arriverà giugno, sarà di nuovo tempo di smontare e rimontare (ovviamente dimenticandosi qualche vite qua e là) per poi vedere come va. Ricominciando da capo. Ma che senso ha?

ultimo aggiornamento: 24-02-2026

maurygranata
maurygranata
2 minuti fa

Esonero giusto ma estremamente in ritardo, in pieno stile societario, ammesso e non concesso che esista la società che continua a dimostrarsi a livelli che definire dilettantistici significa insultare i dilettanti, con giocatori che si sono adeguati al ritmo di questa pseudosocietà con poco impegno in allenamento e vita tutt’altro… Leggi il resto »

natali giancarlo
natali giancarlo
16 minuti fa

Che senso ha? Domanda retorica alla quale purtroppo potrà rispondere solo Cairo peraltro semplice pedina di un meccanismo finanziario dal quale potrebbe svincolarsi solo nel caso in cui se a deciderlo saranno i soggetti terzi dei quali è ostaggio ormai da lungo tempo:qualcuno ricorda ancora,tanto per dire,la vicenda Black Stone… Leggi il resto »

