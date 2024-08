La difesa ha perso i suoi titolari, sulla fascia Bellanova non vale Pedersen, però l’allenatore si sta dimostrando il valore aggiunto

Non ci sono stati colpi in prospettiva né operazioni dispendiose. Il mercato estivo del Toro è stato in linea con quello degli anni precedenti. Big sacrificati – stavolta è toccato a Buongiorno e a Bellanova, con tutte le conseguenze del caso – e acquisti, soprattutto dell’ultimo minuto, certamente funzionali ma non all’altezza (o almeno non tutti) dei giocatori che non fanno più parte della rosa. Partiamo dalla difesa: è il reparto che si è indebolito di più. Il pacchetto arretrato dell’ultima stagione poteva contare su un leader, Buongiorno, su un giocatore di grande affidamento e rendimento, il capitano Rodriguez, mentre a destra Djidji è stato a mezzo servizio, con Tameze che per quasi tutta la stagione si è adattato. I numeri della difesa di un anno fa li conosciamo: smantellata la retroguardia, Vagnati ha pescato Coco, che si sta rivelando affidabile, e in saldo ha portato a Torino Maripan. Non più giovanissimo, qualche infortunio di troppo nelle ultime stagioni, aggiunge esperienza e fisicità ma non fa fare il salto di qualità. Dovrà giocarsi un posto come del resto dovrà fare Walukiewicz: giocatori che nell’ultima stagione non avrebbero che fatto le riserve.

Il centrocampo è rimasto quello di Juric e questo certamente avrà fatto tirare un sospiro di sollievo a Vanoli: non è partito Ilic – e questo ha certamente innescato l’addio di Bellanova, per portare in cassa una cifra simile – e nemmeno Ricci. Sulle fasce vale invece il discorso della difesa: il Torino ha perso Bellanova e non lo ha rimpiazzato con un giocatore all’altezza: Pedersen faticava a trovare spazio nel Sassuolo poi retrocesso. Certo, è arrivato un esterno mancino: ma resta una scommessa.

Davanti invece si è aggiunta qualità con Ché Adams, che ha già soffiato il posto a Sanabria: lo scozzese ha dimostrato di essersi già inserito al meglio nel sistema di Vanoli. A proposito dell’allenatore: e se non fosse proprio lui il vero colpo dell’estate?