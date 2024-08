Il Toro tiene testa al Milan e rischia di sbancare San Siro, ma i cambi fanno la differenza: la squadra e Vanoli meritano rinforzi

Potrebbe sembrare il solito film già visto. Toro avanti, di due gol addirittura, a San Siro, Milan che alla fine rimonta e quasi rischia di vincerla. Potrebbe sembrare il Toro delle ultime stagioni, quello costantemente rimontato, ma stavolta è giusto dare merito a una squadra che ha rischiato il colpaccio nonostante, rosa alla mano, una differenza assolutamente incontestabile. Differenza fatta, di conseguenza, dai cambi: per un Milan che ha potuto scegliere di tenere fuori dall’undici iniziale giocatori del calibro di Theo e di Morata – e che l’ha pareggiata con la panchina – ecco un Toro che nel finale si è ritrovato costretto a dei cambi che hanno modificato irrimediabilmente l’assetto. E così è crollata la difesa che fino a quel momento aveva tenuto botta, una difesa che aspetta (con urgenza) dei rinforzi. Rinforzi che la squadra merita, rinforzi che merita Vanoli (che ha sottolineato alle televisioni nel dopogara come il Toro sia ancora incompleto) per poter davvero far fruttare un lavoro che è già evidente. Tenere testa al Milan, in trasferta, per 89 minuti: quanto sarebbe stato bello farlo provando a giocare almeno alla pari.