Centrato il passaggio del turno ma con una prestazione poco brillante: a una settimana dal Milan segnali poco incoraggianti

Prendiamoci il risultato e la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia: a metà agosto la cosa più importante era questa. Certo i segnali arrivati a una settimana dall’esordio in campionato, che sarà sul campo di una squadra come il Milan, non sono dei più incoraggianti. La squadra ha faticato a creare occasioni da rete e nel primo tempo ha anche concesso più di una conclusione agli avversari, anche se sempre dalla distanza. Servirà ben altro a San Siro ma non bisogna avere fretta di giudicare Vanoli e il suo Torino: serve tempo per raccogliere i frutti del lavoro, per vedere maggiore fluidità e precisioni nelle ripartenza e più solidità in fase difensiva.

Ma servono anche i rinforzi dal mercato. La rapidità nel condurre le trattative non è certo un peculiarità di Cairo e Vagnati, lo hanno testimoniato anche le settimane di attesa per arrivare alla firma di Vanoli dopo una lunga trattativa per avere uno sconto di 200.000 euro sulla clausola rescissoria. Ma il non aver ancora completato la squadra è un problema non da poco, il Torino ha iniziato la stagione senza i tre centrali titolari dell’ultimo campionato (Buongiorno, Rodriguez e Djidji), con Coco arrivato per giocare a destra che è stato costretto a traslocare al centro, con Vojvoda e Masina promossi da riserve a titolari (e il kosovaro ha anche cambiato ruolo). E poi manca ancora l’esterno sinistro titolare, una lacuna che il Torino si porta avanti da anni ormai e a cui Vagnati non è riuscito ancora a porre rimedio. Insomma, problemi ce ne sono e sono noti da tempo: a una settimana dall’inizio del campionato sarebbero già dovuti essere risolti. Non è stato così e, soprattutto ora che si è aperto un nuovo ciclo con un nuovo allenatore, la lentezza sul mercato può creare qualche fastidio in più a Vanoli da risolvere.