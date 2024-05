Appelli social, interviste e chiacchiere: ma poi quando contano i fatti la squadra dimostra di non essere mai sul pezzo

Le intenzioni di Juric alla vigilia erano certamente buone. Ci credeva davvero l’allenatore che quella contro l’Atalanta potesse davvero essere giocata come vanno giocate le partite della vita. Fortuna ha voluto che contro il Lecce il Napoli abbia deciso di non fare gli straordinari: la brutta sconfitta di ieri contro l’Atalanta, se non altro, non ha inciso nella corsa al nono posto. Resta però l’amarezza per una domenica che l’allenatore aveva immaginato certamente diversa. Perché sì, ora il Torino spera di andare in Europa – sempre che la Fiorentina vinca la finale di Atene di mercoledì – ma l’addio alla panchina granata Juric lo aveva immaginato sicuramente diverso, così come diverso aveva sognato lo slancio verso l’attuale posizione in classifica. Eppure i giocatori sembravano crederci, suonavano la carica sui social, nelle interviste, senza dimenticare gli appelli affinché la tifoseria fosse presente in massa a Bergamo. Tifoseria che ha risposto presente, ancora una volta, come sempre: mentre a non presentarsi ieri sono stati i calciatori. Ancora una volta il Toro non potrà dire grazie a se stesso: il (de)merito sarà sempre, eventualmente, degli altri.