Il classe 2005 ha suonato la carica e la partita per i granata è cambiata: è quello che ai “grandi” è mancato per tutta la stagione

Dellavalle incita i tifosi del settore ospiti e si batte la mano sul petto con vigore, Ciammaglichella esulta, chiamando anche lui alla reazione il pubblico di fede granata che quasi non può credere ai propri occhi. Pellegri ha appena segnato il gol del 2-1, subito dopo l’ingresso di due Primavera (doppio esordio) e della rete di uno di loro, Zanos Savva. Abbracciato dalla squadra il numero undici che poco prima era andato pure lui a chiamare quasi virtualmente l’abbraccio della gente del Toro. Senza polemica, senza gesti di stizza. Perché in un momento storico in cui si sottolinea qualunque cosa e si fotografa o scannerizza qualunque gesto, l’attaccante ha dimostrato maturità ed è bene farlo notare. I Primavera, dicevamo, quelli che nella storia recente hanno sempre dimostrato di avere grinta e voglia da vendere, ma non solo. Savva ha suonato la carica trasformando quella che a fine a quel momento era sembrata la solita squadra destinata ai fischi in una che invece ha reagito e strappato la vittoria. Rubata, come ha detto Juric? No, piuttosto sudata, strappata. Quelle che solitamente il Toro è abituato a subire si è invece concretizzato in favore dei granata. Merito di un 2005 che ha dato una lezione, a Juric e ai suoi compagni.