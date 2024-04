Mentre i tifosi riempiono lo stadio la risposta del Toro è sempre la stessa: quando servirebbe correre la squadra si ferma

Sulla partita di ieri ha già detto tutto il nostro Franco Ossola. Chiedendosi, ironicamente, se si sia trattato solo di uno scherzo. Lo scherzo che ogni anno da quattro lustri ci porta ad essere qui, a metà aprile, più o meno per lo stesso motivo. Qualche volta è andata benino, sì, però ancora oggi ne paghiamo le conseguenze. In che modo? Pensando che un ottavo di finale di Coppa – partecipando alla competizione per demeriti altrui – in 19 anni possa sempre giustificare tutto. Possa giustificare gli anni di lotta per non retrocedere, quelli dei decimi posti, quelli dei campionati finiti a febbraio. Un ottavo di finale e l’illusione che possa riaccadere. Invece anche stavolta tocca sperare nelle vittorie degli altri, in Europa, così da non dover nemmeno fare lo sforzo di arrivare più che decimi. Un finale già scritto al quale non ci si abitua mai, motivo per cui si riempie lo stadio e si crede sempre che la volta buona possa essere arrivata, possa essere questa. Ha ragione Juric, questi tifosi meritano di più: anche non prenderli più in giro potrebbe essere un buon modo per cominciare.