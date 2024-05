Per Juric un ambiente più sereno avrebbe portato più punti ma la realtà è che a mancare sono i risultati con le piccole. Sono i “punti della società”

Il pari con la Salernitana, quello col Frosinone, i punti persi con il Sassuolo tra andata e ritorno, il misero 0-0 col Verona all’andata. Mancate vittorie laddove invece sarebbe stato possibile portare a casa punti preziosi. Già quelli citati sarebbero dieci, qualcosina in più di quei 7-8 la cui mancanza Juric imputa ai tifosi, all’ambiente negativo, ai mugugni di curva e stadio. Il Toro ha superato in classifica chi lo scorso anno ha vinto lo scudetto, guadagnando non solo il nono posto ma pure la possibilità di sperare ancora nell’Europa. La Curva ha sì contestato Cairo prima, durante e dopo la partita ma è la stessa che a fine gara ha salutato i giocatori tra gli applausi. Meritati dopo i fatti di Superga? Non è questo il punto, anche perché nessuno dovrebbe dare lezioni di tifo, quindi andiamo oltre. Il punto è che da una parte ci sono i tifosi e dall’altra c’è la società: è l’insieme a non funzionare, chiaramente. I tifosi si arrabbiano, fischiano, vengono delusi ma poi alla fine in parte ritornano sui loro passi e sono lì, a esultare, a riempire i settori ospiti degli stadi italiani. La società, spesso, nelle scelte, negli investimenti, nell’allestimento della squadra, non fa quanto i tifosi vorrebbero per il Toro. In mezzo ci sono gli allenatori, in questo caso Juric, che anziché pensare di aver capito il problema dovrebbero affrontarlo, fare da collante e pretendere dove possibile che un passo avanti venga fatto non solo dai tifosi (ribadiamo che è accaduto, perché dopo il video indegno di Superga ieri è finita tra gli applausi, con rare eccezioni) ma soprattutto dalla proprietà, come in parte ha iniziato a fare con le strutture al Fila. Esterni in grado di fare la differenza, trequartisti da tot gol a stagione: ma se per “colpa” dei tifosi il Toro ha 8 punti in meno, quanti invece non sono arrivati per colpa della società?