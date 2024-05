Una stagione che ormai si trascina e che non può regalare più nulla: i gol che non arrivano, i fischi finali, i punti persi

Non vediamo l’ora di voltare pagina. Di lasciare scivolare via questa stagione fatta di rimpianti, di occasioni perdute, di sfortuna, di errori, di mancanze. La paura, però, è che tutto sia destinato a ripetersi, come di anno in anno accade ormai da tempo. Le false speranze estive, le partenze così così, la rinascita e l’orgoglio, la nuova speranza, la caduta. Un copione che si ripete (con eccezioni veramente rare) e che puntualmente ci riporta qui, al solito momento in cui gli obiettivi sono sfumati e la voglia è solo quella di chiuderla al più presto. Di bello ieri solo quelle maglie speciali e l’intervallo con i Sensounico a intonare Quel giorno di pioggia a cui lo stadio intero (tutti, bolognesi compresi) ha assistito nel solito commovente silenzio. Poi c’è stata la solita partita del Toro, quella fatta di occasioni sprecate, di clean sheet a cui ormai siamo quasi allergici, di fischi finali per chiudere ogni discorso. Non il miglior modo per omaggiare gli Invincibili: la cosa triste è abbiamo smesso di credere ai miracoli e non avevamo dubbi.