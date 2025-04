Il doppio tocco di Biraghi ha portato all’annullamento del gol di Ilic, come da regolamento: chissà che piega avrebbe preso la sua stagione…

Non sapremo mai come sarebbe cambiata la storia granata di Ivan Ilic nelle prossime settimane se Biraghi non fosse scivolato, se il pallone non avesse accidentalmente colpito entrambi i piedi del terzino prima di trasformarsi nell’assist per la rete del giocatore serbo. Un gol (poi annullato) a gara praticamente conclusa realizzato dal giocatore che negli ultimi 3 mesi ha messo insieme un totale di 34 minuti. Questione di sliding doors: la rete del pareggio avrebbe permesso di partire da ben altro risultato nell’analisi della partita ma soprattutto avrebbe segnato per Ilic un nuovo inizio. Non solo: la gestione del numero otto, al quale dopo settimane di allenamenti Vanoli sta concedendo minuti sempre crescenti, sarebbe potuta cambiare ulteriormente influenzando il prossimo mercato. Il pensiero è corso li, al momento del possibile 1-1: un gol siglato da chi a gennaio aveva già dato disdetta per trasferirsi altrove e che invece si è ritrovato qui. O per vederla da un’altra prospettiva un gol siglato da chi a gennaio valeva 20 milioni – la cifra che compresi i bonus i russi avrebbero versato – e che in estate sarà comprensibilmente molto più difficile da ottenere. Per un attimo anche la dirigenza granata ci avrà pensato: del resto, senza obiettivi e con la volontà di chiudere al meglio la stagione, ogni episodio, ogni evento diventa centrale. E costruire il futuro è anche questo: valorizzare al massimo i giocatori, metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio e poi fare delle scelte. Chissà che al Sinigaglia il destino di Ilic non abbia preso, per caso, un’altra direzione.