Al termine di Torino-Atalanta, Urbano Cairo ha pubblicato un post su Instagram in cui si è detto contento della prestazione

Torino-Atalanta ha lasciato segnali importanti. Nonostante il clima molto teso, i granata sono riusciti a battere una grande squadra come i nerazzurri. Le contestazioni che hanno anticipato la partita si sono trasformate in dei cori di incitamento nei confronti della squadra, che ha lasciato soddisfatti i propri tifosi. Grande assente allo stadio Urbano Cairo, che per motivi di ordine pubblico – dettati proprio dalla protesta dei fan granata – ha deciso di non presenziare alla partita. Il presidente, però, ha pubblicato oggi un post su Instagram che lo ritrae toccando il Toro simbolo del club, e aggiungendo come didascalia: “Felice per la vittoria di ieri, complimenti ai ragazzi e al Mister per la grande partita! Grande amarezza per la contestazione. SFT!“.

La contestazione

La giornata di domenica 25 agosto, oltre che per la partita, verrà ricordata anche per la dura contestazione nei confronti di Cairo. I tifosi si sono dati appuntamento per le 14.30 al Filadelfia. Da lì, intorno alle 15, circa 5000 persone hanno iniziato a sfilare verso lo stadio intonando dei cori contro il Presidente. Il corteo è poi arrivato allo stadio poco prima delle 17, unendosi al resto dei tifosi e creando un gruppo di circa 15000 persone. A quel punto sono arrivati anche i Resistenti Granata, e tutti insieme sono entrati allo stadio per supportare la squadra.