Caio Henrique, compagno di Maripan al Monaco, ha salutato il cileno con una storia sul proprio profilo Instagram

Guillermo Maripan si appresta a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il difensore cileno, in forza al Monaco, verrà acquistato in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Il classe ’94 è partito nel pomeriggio di oggi dal principato, e sarà in Italia intorno alle 16. Intanto, però, a dare conferma del suo acquisto ci ha pensato un suo compagno di squadra, Caio Henrique.

EXCLU : Maripan part au torino il dit au revoir au club 🇲🇨@LigASM_ @ActuL1_ pic.twitter.com/qdBYwa3EYu — Deret (@mathis_deret) August 28, 2024

Il saluto di Caio Henrique

Il terzino ispano-brasiliano ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram all’interno della quale erano presenti due foto: una che lo ritraeva con il futuro difensore granata, l’altra con tutti i compagni all’interno dello spogliatoio, in quella che era una probabile festa d’addio per lui. Nella storia ha scritto: “In bocca al lupo cileno, ci mancherai molto fratello“. Segnali di come si avvicini sempre più l’arrivo del difensore 30enne.