Calciomercato Torino / Non solo Walukiewicz: Vagnati è molto interessato a Maripan del Monaco come difensore centrale

Si prospettano degli ultimi giorni di mercato davvero di fuoco. Già solo oggi, in poche ore, il Torino ha prima quasi chiuso per Walukiewicz in un’operazione che coinvolge anche Pellegri e Sazonov, e inoltre è ora a sorpresa molto forte su Guillermo Maripan del Monaco. Non uno ma ben due difensori dunque, che potrebbero anche diventare tre data la probabile uscita del georgiano.

Toro forte su Maripan

Il nome nuovo per la difesa è Guillermo Maripan, ma la novità sta nel fatto che il cileno è salito in testa alla lista dei desideri di Vagnati. Il 30enne è valutato 10 milioni, ma il Toro può chiudere in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro che si eserciterà al verificarsi di determinate condizioni. Maripan non è stato convocato nell’ultima sfida in Ligue 1 del Monaco, e questo evidenzia ancor di più come il cileno sia in uscita. È lui il nome d’esperienza per la difesa del Toro, e l’obiettivo di Vagnati è quello di chiudere il prima possibile.

Le strategie in difesa

Il Torino, adesso, potrebbe cambiare le strategie che erano previste per la difesa. In questi ultimi giorni di mercato, al di là della possibile partenza di Dellavalle, ci si aspettava due acquisti per il reparto arretrato. La possibile partenza di Sazonov in direzione Empoli, però, cambia tutto. Al posto del georgiano arriverà Walukiewicz, ma oltre a lui Vagnati vuole acquistare altri due centrali, per riempire numericamente il reparto. Il nome più vicino a questo punto è quello di Maripan, mentre per gli ultimi giorni ci si aspetta che venga chiusa un’altra trattativa.