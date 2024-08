Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, mercoledì 28 agosto

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A, quando si è ormai giunti quasi alla fine. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Juventus, definita la cessione di Chiesa al Liverpool

Federico Chiesa lascia la Juventus. Il calciatore ex Fiorentina, che era fuori dai piani di Thiago Motta, andrà al Liverpool. Gli inglesi pagheranno circa 12 milioni di euro più bonus ai bianconeri, e l’esterno è in partenza oggi per l’Inghilterra. Con i soldi ricavati dalla sua cessione, ora, Giuntoli andrà all’assalto di Sancho.

Osimhen verso l’Arabia Saudita

Prosegue la telenovela Osimhen, a tre giorni dalla chiusura del mercato. Il calciatore nigeriano ha proposte da Chelsea, Paris Saint-Germain e Al-Ahli, e ora proprio gli arabi sembrano quelli più forti su di lui. Nonostante un primo rifiuto da parte dell’attaccante, la squadra di Firmino ha voluto rilanciare provando a convincerlo, e sembra esserci riuscita. L’ex Lille ha infatti aperto a un possibile passaggio in Saudi League, e ora serve capire la cifra che chiederà il Napoli per la sua partenza.

Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Adli

La Fiorentina ha un nuovo centrocampista: è ufficiale infatti l’arrivo di Yacine Adli dal Milan, in prestito con diritto di riscatto. Il franco algerino può essere il sostituto di Amrabat, che è in partenza in direzione Turchia, dove lo aspetta il Fenerbahce.

Milan e Roma al lavoro per uno scambio

Milan e Roma sono al lavoro per uno scambio. I rossoneri, infatti, hanno offerto ai giallorossi Alexis Saelemaekers e circa 10 milioni di euro per il cartellino di Tammy Abraham, che è un profilo molto apprezzato da Fonseca. C’è fiducia tra le parti, e l’operazione si può chiudere prima di venerdì.