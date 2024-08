Calciomercato Torino / Horvath è vicino al ritorno in patria. Il centrocampista granata è prossimo a trasferirsi all’Ujpest

Domani alle 00:00 si chiude il calciomercato in Serie A. Torino che si muove non solo in entrata, ma anche in uscita. Krisztofer Horvath, centrocampista granata, è vicino al ritorno in patria. Il classe 2002 è pronto per un trasferimento a titolo definitivo. Questa volta andrà all’Ujpest, squadra della massima serie ungherese. Il suo contratto con il Torino scade nel 2025, ma c’è l’opzione per il rinnovo di un anno. Qui a Torino non avrebbe spazio, mentre in Ungheria può giocare e mettersi in mostra. Ma in estate poi, non tornerà più al Toro per essere valutato.

Non ha convinto Vanoli

In patria può fare bene