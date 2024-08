Mancano due giorni alla chiusura del calciomercato: che movimenti aspettarsi dal Torino nella giornata di oggi, tra entrate e uscite

Manca sempre meno al gong che chiuderà la sessione estiva di calciomercato. La chiusura è programmata per la mezzanotte di venerdì 30 agosto, e il Torino ha dunque ancora due giorni – oggi e domani – per completare tutte le operazioni tra entrate e uscite. Cosa dobbiamo aspettarci in questo penultimo giorno?

Le ufficialità di Walukiewicz e Maripan

Oggi dovrebbero arrivare le ufficialità degli acquisti di Walukiewicz e Maripan. Il difensore polacco è arrivato nella serata di ieri in città, e in mattinata svolgerà le visite mediche. Ieri sera le ha svolte (in parte) invece l’ormai ex Monaco, la cui firma a questo punto è prevista nelle prossime ore. Dopodiché sarà l’ora degli annunci, ma è difficile che entrambi possano essere a disposizione per la trasferta di Venezia. Oltre alle loro ufficialità, potrebbero arrivare anche quelle dei passaggi di Sazonov e Pellegri all’Empoli.

Un altro difensore

Il mercato in entrata, però, non si ferma con questi due acquisti. Come detto, la strategia del Toro era chiara: prendere due centrali per sistemare numericamente il reparto difensivo. L’uscita di Sazonov per far spazio a Walukiewicz, però, fa sì che a questo punto debba arrivare un altro difensore. È da capire se Vagnati andrà su un nome a sorpresa come accaduto con Maripan o se si rifionderà su qualcuno di già sondato in passato.

Sanabria al Marsiglia?

Neanche il mercato in uscita potrebbe essere chiuso. Al di là della volontà del club di cedere gli esuberi come Ilkhan, Radonjic, Horvath e Bayeye, anche Tonny Sanabria potrebbe lasciare nelle ultime ore. Sulla punta, che si sta guardando intorno ora che ha perso il posto da titolare, c’è l’interesse del Marsiglia. I francesi sono alla ricerca di un attaccante, e nonostante il paraguaiano non sia la prima scelta vogliono comunque cautelarsi cercando di capire la fattibilità dell’operazione. Tutto dipende però anche dal Torino, che in ogni caso dovrebbe prima trovare un sostituto nel poco tempo rimanente.