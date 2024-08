Tutto su Guillermo Maripan, difensore centrale classe 1994 e nazionale cileno in forza al Monaco che piace molto al Torino

Nato a Vitacura, Cile, il 6 maggio del 1994, Guillermo Maripan è un difensore molto esperto in forza al Monaco. Il cileno ha iniziato a muovere i primi passi in all’età di nove anni nell’Universidad Catolica, dove è cresciuto come calciatore e come uomo. Lì è arrivato a esordire intorno all’età di 20 anni, riuscendosi a mettere in mostra anche grazie alla vittoria dei campionati di apertura e di chiusura del 2016. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di alcuni club europei, e in particolare l’Alaves ha messo le mani su di lui acquistandolo per 2,5 milioni di euro. Ha giocato per due stagioni in Liga, mettendo insieme 48 presenze, 2 gol e 2 assist, e da lì ha avuto uno slancio in direzione Monaco. I francesi hanno pagato addirittura 18 milioni di euro per lui, venendo ripagati a suon di grandi prestazioni. Con la squadra del Principato ha raggiunto 150 presenze, ottenendo anche il titolo di difensore più decisivo dei primi cinque campionati d’Europa nel 2024.

Le esperienze in nazionale

Maripan è inoltre uno dei leader d’esperienza della nazionale cilena. Negli ultimi anni il Cile ha subito un cambio generazionale, perdendo la leadership di giocatori come Vidal. Il difensore del Monaco è ora uno dei punti cardine della squadra sudamericana, con cui conta 48 presenze tra amichevoli, Copa America (dove ha raggiunto la semifinale nel 2022) e qualificazioni al Mondiale.

Le caratteristiche tecniche

Maripan è un difensore vecchio stile, che fa delle scivolate e dei contrasti ruvidi il proprio punto di forza. Allo stesso tempo il cileno è molto abile nei colpi di testa – e questo dimostra i diversi gol segnati in carriera – e allo stesso tempo sa sempre dove piazzarsi nelle varie situazioni.