Chi è Sebastian Walukiewicz, difensore di proprietà dell’Empoli che piace al Torino: carriera e caratteristiche tecniche

Sebastian Wiktor Walukiewicz, nato il 5 aprile 2000 a Gorzów Wielkopolski, è un calciatore polacco che gioca come difensore centrale per l’Empoli e per la nazionale polacca. È un difensore dotato di buona personalità e forza fisica. Sebbene non sia particolarmente veloce, compensa con un eccellente senso della posizione e può essere efficace nell’allungo. Walukiewicz può anche essere adattato a giocare come mediano grazie alla sua versatilità. È noto per il suo istinto di cercare l’anticipo, anche in zone avanzate del campo, contribuendo attivamente alla fase difensiva della sua squadra.

La carriera di Walukiewicz

Walukiewicz ha iniziato la sua carriera nel MKP Gorzów Wielkopolski, il club della sua città natale, prima di entrare a 13 anni nel settore giovanile del Legia Varsavia. Con il Legia ha vinto il campionato Under 19 nel 2016, esordendo anche con la squadra riserve, il Legia Varsavia II, nella terza divisione polacca. Nell’estate del 2017 è stato acquistato dal Pogoń Stettino, dove ha iniziato nella squadra riserve ma è stato progressivamente inserito in prima squadra, debuttando in Ekstraklasa il 7 aprile 2018. Nella stagione 2018-2019 è diventato titolare nel Pogoń, consolidandosi nella massima serie polacca.

Cagliari ed Empoli

Il 15 gennaio 2019 Walukiewicz è stato acquistato dal Cagliari, con cui ha esordito il 5 dicembre 2019 in Coppa Italia contro la Sampdoria. Il 6 gennaio 2020 ha debuttato in Serie A contro la Juventus. Dopo la ripresa post-lockdown del campionato, sotto la guida di Walter Zenga, è diventato titolare nella difesa rossoblù, collezionando 16 presenze. Tuttavia, con l’arrivo di Leonardo Semplici dopo l’esonero di Di Francesco, Walukiewicz ha perso il posto da titolare, finendo spesso in panchina. Durante la stagione 2021-2022 ha subito un grave infortunio all’anca, che ha richiesto un’operazione. È tornato in campo il 3 aprile 2022, dopo circa sette mesi, nella sconfitta contro l’Udinese. Il 1 settembre 2022 Walukiewicz è passato in prestito all’Empoli, con un’opzione di riscatto. Il 14 giugno 2023, nonostante abbia trovato poco spazio, è stato riscattato dai toscani per 1 milione di euro. Nella stagione attualmente in corso è sceso in campo da titolare in entrambe le gare sotto la guida di Roberto D’Aversa.