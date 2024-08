Nella prima da titolare con la maglia del Toro, Ché Adams ha fatto vedere grandi cose: ora il posto al fianco di Zapata è al 100% suo

È tempo di festeggiare. Dopo il pareggio esterno per 2-2 contro il Milan, che ha lasciato tanti rimpianti, il Torino – con un’altra grande prestazione contro una big – ha trovato la prima vittoria in campionato battendo l’Atalanta per 2-1. Una super gara da parte dei ragazzi di Vanoli, partiti male ma rimasti sempre in partita, che hanno meritato i tre punti. Tutti, nessuno escluso, hanno fatto vedere grandi cose. Ma se c’è uno che è risaltato, come dimostrato dal premio di Migliore in campo assegnato dalla Lega Serie A, è Ché Adams. Lo scozzese è stato testato per la prima volta da titolare al fianco di Zapata, facendo vedere grandi cose, risultando decisivo con un assist e un gol.

Che partita di Adams

La partita di Ché ha rappresentato perfettamente il modo in cui un attaccante “di spalla” dovrebbe giocare. Niente giudizi affrettati ovviamente, anche perché era solo la sua prima vera sfida, ma lo scozzese ha dimostrato di aver imparato già da subito i movimenti e le richieste di Vanoli. Al di là del gol, frutto di un buon posizionamento, l’ex Southampton si è messo in mostra soprattutto per il modo in cui ha fatto da collante con la squadra, e in cui ha giocato da sponda. E l’assist per Ilic ne è la dimostrazione perfetta.

Bravo con la palla tra i piedi e a far salire la squadra

I centrocampisti sapevano di andare sul sicuro verticalizzando su di lui, perché una delle sue qualità migliori è quella di tenere la palla tra i piedi. Inoltre si è dimostrato molto abile nel far salire la squadra, aiutando i compagni anche in situazioni di pressione avversaria. Insomma, una super partita per Ché, che adesso si è definitivamente conquistato la maglia da titolare; e nel mentre Sanabria è rimasto per 100 minuti in panchina.