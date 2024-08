Dopo la vittoria del Torino sull’Atalanta Urbano Cairo ha affidato ai social un post di celebrazione: i tifosi gli rispondono in massa

È stata una domenica particolare quella vissuta dal Torino e dai suoi tifosi in occasione della sfida contro l’Atalanta. La gara è stata preceduta da una grossa contestazione da parte del tifo granata nei confronti del presidente Cairo, aspramente criticato per le ultime mosse di mercato. La squadra ha poi ottenuto un gran successo sul campo, che il patron ha celebrato con un post sui social: “Felice per la vittoria di ieri, complimenti ai ragazzi e al Mister per la grande partita! Grande amarezza per la contestazione. SFT!”. Immediata la risposta dei tifosi, che hanno lasciato numerosi commenti sotto la foto del presidente.

Le risposte dei tifosi a Cairo

Questi solo alcuni dei tanti commenti che i tifosi hanno lasciato a Urbano Cairo.

“Amarezza è vincere un derby in 20 anni. Amarezza è vedere la squadra smantellata ogni anno. Amarezza è vedere i nostri giocatori venduti alla Juventus. Amarezza è vedere Buongiorno andarsene perché non c’è un progetto. Amarezza è il nostro calciomercato. Devo continuare?”.

“Avevi detto che quando non saresti stato più gradito ti saresti fatto da parte. È giunto il momento”.

“19 anni di nulla e ti senti amareggiato per la contestazione? Ieri finalmente hai avuto la conferma che Torino non ti vuole più! Vattene!”

“Grande amarezza per la vendita di Bellanova all’improvviso e senza comunicarlo a nessuno”.

“Se avesse trattato il Toro come meritava negli ultimi 20 anni non ci sarebbe stata alcuna contestazione”.