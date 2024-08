Contro l’Atalanta è arrivato l’esordio in prima squadra per Aaron Ciammaglichella, cresciuto nel settore giovanile granata

Una grande, grandissima vittoria per il Torino contro l’Atalanta. In un ambiente molto caldo e teso, dopo una settimana non proprio delle migliori, nonostante una squadra non ancora al completo, i granata hanno mostrato il loro spirito combattivo, battendo una squadra che partiva favorita. Un 2-1 meritato, che ha evidenziato tutte le qualità del nuovo sistema di gioco di Vanoli, e che permette al Torino di lasciare alle spalle due impegni molto complicati con 4 punti ottenuti. Inoltre, tra il caos dei minuti finali, in cui gli ospiti hanno sbagliato un calcio di rigore con Pasalic, è passato sottotraccia l’esordio in prima squadra di Aaron Ciammaglichella, uno dei talenti del settore giovanile granata.

Il punto più alto del suo percorso

Classe 2005 metà etiope e metà italiano, Ciamma veste la maglia del Toro sin dalla scuola calcio. Quella divisa non l’ha mai tolta, e ha praticamente giocato per tutte le selezioni giovanili. Dagli esordienti alla Primavera, passando per Under 17 e Under 18. Ora, però, l’esterno offensivo ha messo un altro paletto nella sua carriera in ascesa: la prima presenza tra i grandi. Un esordio che aspettava da tanto, come da lui stesso dichiarato in più interviste, e che adesso rappresenta un punto di partenza più che un arrivo. La prima presenza non si scorda mai, e siamo sicuri che nonostante il solo minuto in campo Ciammaglichella abbia avuto i brividi per diverse ore a seguire la partita. Per lui si prospetta una stagione da gregario, sempre con il Toro: leader della Primavera, ma all’occorrenza anche un buon sostituto a gara in corso su cui contare per Vanoli. Una cosa è certa: Aaron Ciammaglichella può già essere considerato il presente e il futuro del Torino.

