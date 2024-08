Ché Adams si candida a una maglia da titolare anche per la sfida contro il Venezia: in un mese lo scozzese ha convinto tutti nel club

Torino-Atalanta ha lasciato molto di cui parlare. Tanti aspetti positivi, tra singoli e non solo: la sicurezza di Milinkovic-Savic, l’intelligenza calcistica di Ilic e soprattutto l’efficacia realizzativa e il gioco di squadra di Ché Adams. L’attaccante scozzese, arrivato da appena un mese, ha sin da subito convinto tutti. Vanoli lo ha voluto far ingranare aumentando gradualmente il suo minutaggio, ma ora può essere considerato a tutti gli effetti l’attaccante titolare del Torino. Anche a Venezia, in una partita cara al nuovo allenatore granata, ci sarà lui al fianco di Zapata.

Contro l’Atalanta il sorpasso definitivo su Sanabria

La partita giocata da Adams contro l’Atalanta è stata davvero una gioia per gli occhi di tutti. Sponde perfette per i compagni – come se giocasse con loro da una vita -, ottimi passaggi in profondità, un assist e un gol decisivo. Cosa poter chiedere di più per l’esordio da titolare? Vanoli ha premiato la costanza dell’ex Southampton schierandolo in campo per la prima volta dal 1′, e lui non lo ha affatto deluso. Adesso il sorpasso su Sanabria è definitivo; il paraguaiano non è più quello di due stagioni fa, e anche nelle prime partite della preseason di quest’anno ha arrancato come nella scorsa annata.

A Venezia toccherà ancora ad Adams

Questo ha spinto Vanoli a premiare Ché Adams, che adesso è da considerarsi a tutti gli effetti la nuova spalla di capitan Zapata. La sensazione è che il gioco del nuovo tecnico granata si abbini perfettamente alle caratteristiche del numero 18, che è uno in grado di tenere bene la palla e di giocare altrettanto spalle alla porta. Se a questo aggiungesse anche tanti gol – come ha già fatto – diventerebbe un giocatore in grado di fare davvero la differenza da solo.