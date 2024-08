Paolo Vanoli tornerà a Venezia dopo la promozione ottenuta la scorsa stagione: sarà una partita dalle mille emozioni

Dopo due gare difficilissime contro Milan e Atalanta, in cui il Torino ha fatto una gran bella figura, i granata si preparano ad affrontare una neopromossa. Si tratta del Venezia di Eusebio di Francesco, che nella scorsa stagione ha guadagnato la Serie A sotto la guida tecnica di Paolo Vanoli, ora sulla panchina del Toro. Per il tecnico sarà dunque una gara dalle mille emozioni, in cui ritroverà l’ambiente che lo ha accompagnato nel corso dell’ultima stagione. Vanoli dovrà mettere da parte l’aspetto emotivo e concentrarsi al massimo sul campo, per dar seguito all’ottimo avvio di campionato di cui il Torino si è reso protagonista.

L’avventura di Vanoli a Venezia

A Venezia Vanoli ha avuto il merito di essere riuscito a ricompattare un ambiente che sembrava a pezzi dopo la retrocessione in Serie B del 2021/2022. A suon di lavoro il tecnico ha ridato una vera identità agli arancioneroverdi, ponendo al centro del progetto e valorizzando giocatori giovani come Tessmann, Idzes e Bjarkason, alcuni dei protagonisti della promozione. Ma non solo: Vanoli conta oltre 100 punti conquistati da quando si è seduto sulla panchina dei lagunari e ha portato il Venezia a realizzare più di 100 reti nel corso del suo insediamento. La promozione in Serie A è stata poi la ciliegina sulla torta, che ha confermato il grandissimo lavoro compiuto dal varesino. Ora Vanoli tornerà dove tutto questo è diventato realtà, ma per la prima volta da avversario.