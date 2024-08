Maripan sarà presto un nuovo giocatore del Torino: in passato fu protagonista di “scintille” con Duvan Zapata

Il Torino ha praticamente chiuso per Guillermo Maripan, difensore centrale cileno che arriverà dal Monaco. Il giocatore ritroverà in granata Duvan Zapata, con il quale fu protagonista di un bisticcio nel corso della Copa America del 2019.

L’episodio

Tutto avvenne in occasione della sfida tra Cile e Colombia: Duvan Zapata stava facendo il suo ingresso in campo e mentre era impegnato a raggiungere la sua posizione in fase offensiva era stato appunto intercettato dal difensore cileno. Maripan gli si avvicinò con fare minaccioso e gli rifilò qualche spallata, con cui infiammò i suoi tifosi. Curiosa la reazione di Zapata, che si limitò a guardarlo in modo perplesso. Tra i due fu solo uno screzio di campo dettato dall’agonismo: ora si ritroveranno agli ordini di Vanoli e saranno dalla stessa parte, a difesa dei colori del Toro.