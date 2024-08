Il Venezia ha reso note le info sui biglietti del settore ospite per la gara contro il Torino: modalità di vendita e prezzi

l Venezia Football Club ha fornito tutte le informazioni per i tifosi granata che venerdì 30 agosto andranno allo stadio Penzo, per la terza giornata del campionato di Serie A, con inizio alle 18:30.

I biglietti per il Settore Ospiti saranno in vendita dalle 10:00 di mercoledì 28 agosto fino alle 19:00 di giovedì 29 agosto. Saranno acquistabili online sul sito del Venezia e sulla piattaforma Vivaticket, oppure presso i rivenditori autorizzati Vivaticket. Il costo di un singolo biglietto è di 35,00€, più 1,50€ di diritti di prevendita.

Incluso nel prezzo del biglietto c’è anche un servizio di trasporto dedicato che collega il Venice Gate Parking allo Stadio PL Penzo e viceversa, quindi sarà possibile arrivare comodamente in barca senza costi aggiuntivi. Attenzione, però: questo servizio è esclusivo per i possessori del biglietto della partita e non dà accesso ad altri mezzi di trasporto pubblico.