Ballottaggi sulle fasce in vista di Venezia-Torino: Dembélé e Lazaro sono favoriti, ma Sosa e Pedersen scalpitano per l’esordio dal 1′

In attesa che la rosa del Torino venga completata in questi ultimi giorni di mercato, bisogna pensare al campo. Dopo la grande vittoria contro l’Atalanta il Torino torna in campo venerdì pomeriggio a Venezia, in una sfida particolare per mister Vanoli. Contro i neopromossi lagunari – che hanno comunque dimostrato cose positive nelle prime due sfide – sarà l’occasione di poter dar continuità ai buoni risultati di inizio stagione e di salire a 7 punti in classifica. La partita sarà tutt’altro che da sottovalutare, per questo motivo il mister dovrà scegliere i migliori uomini a disposizione. E se in quasi tutti i reparti le scelte sono più o meno definite, è sulle fasce che si hanno i principali ballottaggi.

A destra Dembélé parte avanti

Sulla fascia destra, ormai povera di Bellanova, non dovrebbe rivedersi Vojvoda. Il kosovaro è infatti l’indiziato numero uno a iniziare la partita da difensore di destra, e il suo posto potrebbe prenderlo Dembélé. Anche per lui è una partita speciale data l’esperienza in prestito della scorsa stagione, e Vanoli – che lo ha allenato proprio in Veneto – potrebbe premiarlo. Parte ancora indietro Pedersen, che deve prima inserirsi al 100% all’interno dei meccanismi tattici di Vanoli, mentre è difficile che Lazaro venga spostato in quella zona di campo.

Sulla corsia mancina pronto Lazaro

Per quanto riguarda la corsia di sinistra, invece, il ballottaggio è tra Lazaro e Borna Sosa. L’austriaco era uscito malconcio dal match contro l’Atalanta a causa di una botta alla spalla. L’austriaco ha avuto dolori fino alla giornata di martedì, ma si è comunque allenato e quindi parte davanti all’ex Ajax. Quest’ultimo è entrato nel secondo tempo della sfida di domenica scorsa e ha dimostrato di non essere pienamente in condizione. Anche per questo, potrebbe partire nuovamente dalla panchina in modo che il suo minutaggio aumenti gradualmente.