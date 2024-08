Alessandro Dellavalle giocherà al Modena e ha salutato: “Sono stati 8 anni bellissimi, ringrazio tutti quanti”

Alessandro Dellavalle giocherà al Modena in Serie B nella stagione 2024/2025. Di Torino e tifoso del Toro, dopo 8 anni cambia squadra. Su Instagram, con una serie di foto e delle parole, ha voluto salutare il mondo granata. “Avrete sempre un tifoso in più. Non è un addio ma è solo un arrivederci”. Di seguito, il post completo.