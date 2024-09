Il trequartista serbo ha affidato ai social il suo saluto ai tifosi del Toro dopo l’ufficialità della cessione allo Stella Rossa

Nemanja Radonjic dice addio. Il trequartista serbo è stato ufficialmente ceduto allo Stella Rossa e tornerà in patria dopo l’avventura in Italia e al Maiorca. Un esperienza di alti e bassi per il numero 10, che non è mai riuscito a essere costante in maglia granata e che ha mostrato spesso e volentieri un atteggiamento sopra le righe. La sua esperienza all’ombra della Mole si chiude dopo due stagioni. Il serbo saluta i tifosi del Torino nelle sue Instagram stories, scrivendo: “Grazie di cuore”.