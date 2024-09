Samuele Ricci ha parlato a Vivo Azzurro TV direttamente da Coverciano, dove è in ritiro con l’Italia per le gare di Nations League

A pochi giorni dalla sfida contro la Francia Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro TV. Il centrocampista granata ha parlato del rapporto con Spalletti e delle sue emozioni nel vestire la maglia dell’Italia.

Le parole di Ricci

Samuele Ricci ha parlato della chiamata in Nazionale e della gioia nel vestire la maglia azzurra:

Indossare la maglia azzurra penso che per tutti noi sia motivo di grande orgoglio. Credo che rappresenti il massimo di quello che facciamo. Rappresentiamo una nazione intera, quindi è molto importante onorarla e cercare di dare il massimo sempre. Sono molto felice della chiamata. Vuol dire che sto lavorando bene. Spero di non lasciare più la Nazionale.

Poi il centrocampista ha parlato del suo ruolo in campo:

Ho fatto il mediano, ho fatto la mezzala. Dove il mister vorrà mettermi, starò. Nel calcio di oggi penso siano importanti sia la fase di costruzione, sia la fase di non possesso, sia la fase di realizzazione. Io sto cercando di lavorare sulla finalizzazione adesso, visto che nel Toro gioco un po’ più avanti però non tralasciando le altre due fasi che sono importanti.

Infine ha concluso parlando del rapporto con Spalletti e della gara contro la Francia:

C’è sempre stato un bel rapporto. In allenamento corregge molto, anche magari i più giovani. Penso sia importante, anche per tenere tutto il gruppo unito. Sarà una bella partita. Si sfidano due nazioni molto forti. Penso ci sia voglia di riscatto. Il gruppo è unito, in tanti ci conosciamo anche con i più giovani. C’è voglia di fare bene. Ci aspettano partite difficili, ma la rosa è molto competitiva. Il riscatto passa da questa partita e dalla prossima con Israele. Dobbiamo lavorare in questi giorni e concentrarci al massimo.