Terminato il calciomercato, varie redazioni sportive hanno valutato le mosse del Torino: ci sono solo due sufficienze

Dopo due mesi intensi, è terminata la sessione estiva di calciomercato. Il Torino ha cambiato pelle a tutti gli effetti, a partire dall’allenatore. Via Juric e dentro Vanoli, e i primi cambiamenti si sono già visti a livello di risultati e di prestazioni. Inoltre, hanno lasciato il club due big come Buongiorno e Bellanova, i quali sono stati sostituiti da Coco e Pedersen. Tanti acquisti (8), ma soprattutto molte cessioni, tra prestiti ed esuberi andati via. Oltre ai due già citati sono arrivati anche Paleaeri, Donnarumma, Sosa, Adams, Maripan e Walukiewicz, mentre un’altra partenza degna di nota è stata quella di Rodriguez a parametro zero. Come accade di consueto al termine di una finestra di mercato, i vari giornali sportivi hanno valutato le operazioni in entrata e in uscita dei club di Serie A, e il Toro è stato tra i club con giudizi più negativi.

I giudizi dei giornali

Su 6 tra quotidiani e siti online consultati, solamente in due hanno assegnato un voto sufficiente all’operato di Vagnati: la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, e non è un caso che siano entrambi di proprietà di Cairo. Tutti e due hanno dato un 7, e la Rosa ha commentato “Una filosofia nuova. Coco ha spedito i granata a 7 punti. Che Adams, invece, ha già stregato tutti. Una scommessa già vinta. Due le cessioni importanti – Bellanova e Buongiorno -, ma gli ultimi giorni di mercato hanno regalato a Vanoli Maripan e Walukiewicz”. Il Corriere, invece, ha scritto: “La rivolta dei tifosi è naufragata in una manciata di minuti. Il Toro vende Buongiorno (40 milioni) e Bellanova (25) e piazza due colpi da 90 come plusvalenza. Alla casella acquisti arrivano Adams e Coco, due (quasi) perfetti sconosciuti”. Tanti 5.5: da Tuttosport a La Stampa, passando per Calciomercato.com, che ha aggiunto: “Sulla carta il mercato è stato così così, la risultante è negativa. L’analisi al netto degli investimenti è francamente deficitaria per una piazza come Torino“. Il nostro voto è invece 5: il Toro si è indebolito in difesa, ha ceduto Bellanova senza sostituirlo adeguatamente e il top player è Vanoli, che avrebbe però potuto lavorare ancora meglio con una squadra all’altezza.

Le pagelle

Toro.it 5

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere della Sera 7

Tuttosport 5,5

La Stampa 5,5

Calciomercato.com 5,5