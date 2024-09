Vanja Milinkovic-Savic determinante in questo avvio di stagione: parate e sicurezza per il numero 32 serbo

Questo Torino, per quanto sia stato indebolito dal calciomercato, fa sognare. Primo posto e 7 punti dopo 3 giornate: una situazione alquanto inaspettata. Ma è frutto del lavoro di Vanoli e dei suoi ragazzi, che si stanno dimostrando un grande gruppo. In questo avvio di campionato c’è un giocatore, che è stato spesso al centro della discussione, che sta facendo molto bene: Vanja Milinkovic-Savic. Parate, sicurezza e concretezza: il numero 32 serbo è maturato e sta dimostrando il suo valore. In questa parte di stagione, dove i punti sono molto importanti, si sta dimostrando l’uomo in più. Rispetto ai 3 anni con Juric, è molto più impegnato tra i pali e si sta mettendo in mostra.

La partita contro il Venezia

A San Siro, contro il Milan, aveva fatto una grande parata su Leao. Poi contro l’Atalanta ha salvato il risultato, parando a Pasalic il rigore del possibile 2-2 a tempo scaduto. Anche contro il Venezia, nel primo tempo, ha salvato il risultato. Nicolussi Caviglia ci ha provato due volte con il destro. La prima volta da dentro l’area, a giro sul secondo palo: grande parata di Milinkovic-Savic con la mano di richiamo sotto l’incrocio. Poi poco dopo, il 14 arancioverde ha calciato da lontano e lui ha parato un’altra conclusione molto insidiosa. Questi 2 interventi, gli hanno fatto vincere il premio come uomo partita. Nonostante ciò, non è stato convocato dalla Serbia per la Nations League.

Bravo anche con i piedi

Con i piedi invece, è sempre stato bravo. Mancava proprio quella sicurezza negli interventi che adesso con Vanoli sta trovando. Può impostare il gioco ma può anche fare lanci lunghi. Vanoli lo sa e dopo Venezia ha detto: “Dobbiamo essere più bravi anche a usare il nostro portiere”. Come Juric, Vanoli non ha mai avuto dubbi e ha riposto fiducia in questo portiere. La crescita avuta negli ultimi anni è evidente. Adesso sembra aver raggiunto anche lo step mentale decisivo per la sua carriera.