Le scelte di Stojkovic per le sfide contro Spagna e Danimarca: c’è Ilic, mentre spicca l’assenza di Milinkovic-Savic

Neanche il tempo di dare il via alla Serie A, che bisogna subito fermarsi per dar spazio alle nazionali. Nella prima settimana di settembre tutti i campionati europei e non solo si fermano in vista delle sfide di Nations League. Sarà impegnata anche la Serbia, che dopo il flop agli Europei vuole subito rialzarsi. Partite in vista contro Spagna e Danimarca, in un girone che si preannuncia ricco di sorprese. Il CT delle Aquile bianche ha diramato la lista dei convocati per le due sfide, in cui sono presenti 4 italiani tra cui Ivan Ilic. Spicca invece l’assenza del portiere Vanja Milinkovic-Savic.

I convocati della Serbia

PORTIERI

Predrag Rajkovic (Al Ittihad)

Đorđe Petrović (Chelsea)

Aleksandar Jovanović (Partizan)

Marko Ilić (Stella Rossa)

DIFENSORI

Strahinja Pavlovic (Milan)

Nikola Milenkovic (Nottingham Forest)

Srđan Babić (Spartak Mosca)

Strahinja Erakovic (Zenit)

Miloš Veljković (Werder Brema)

Jan Karlo Simic (Anderlecht)

Kosta Nedeljkovic (Aston Villa)

Aleksa Terzic (RB Salisburgo)

CENTROCAMPISTI

Saša Lukić (Fulham)

Ivan Ilić (Torino)

Nemanja Maksimović (Panathinaikos)

Kristijan Belic (AZ Alkmar)

Marko Grujic (Porto)

Lazar Samardzic (Atalanta)

Milan Aleksić (Radnički 1923)

Andrija Živković (PAOK)

Veljko Birmancevic (Sparta Praga)

Stefan Mitrović (Verona)

ATTACCANTI

Luca Jovic (Milan)

Petar Ratkov (RB Salisburgo)

Mihailo Ivanovic (Vojvodina)

Per quanto riguarda coloro che giocano in Italia, oltre a Ilic sono presenti anche Pavlovic, Samardzic e Jovic. Mancano invece anche Kostic e Vlahovic.