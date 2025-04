Seconda gara in panchina per l’attaccante paraguaiano, che non è entrato neppure nel secondo tempo con il Torino sotto nel punteggio

Niente da fare per il Torino, che non è riuscito a fare punti al Maradona contro un grande Napoli. Serata complicata per i giocatori granata, che si sono ritrovati di fronte un ambiente infiammato dalla sconfitta dell’Inter e che ha spinto la propria squadra al successo. Vanoli ha provato a mescolare un po’ le carte con l’obiettivo di sorprendere Conte ma non ci è riuscito: il tecnico granata ha rispolverato il 3-5-2 che non si vedeva dal primo minuto da quasi 4 mesi, ma neanche questo è servito a evitare la sconfitta. La novità, però, è stata rappresentata dal fatto che questa volta anche con l’attacco a due Sanabria è rimasto per tutta la gara in panchina.

Sanabria ancora fuori

0 minuti tra Udinese e Napoli. La stagione di Sanabria ha un po’ lasciato a desiderare nel complesso, e a dimostrarlo sono i soli 2 gol segnati in tutto il campionato. In queste ultime settimane, però, la situazione sta peggiorando sempre di più. Dopo diverse partite in cui è entrato dalla panchina, Vanoli lo ha voluto riproporre a Como ma lì ha fortemente deluso. Questo ha influenzato e non poco la visione dell’allenatore, il quale lo ha lasciato fuori per le due gare successive. Ieri, a Napoli, ci si aspettava che il numero 9 potesse entrare in situazione di svantaggio e visto l’utilizzo del modulo a due punte, ma l’allenatore ha invece preferito utilizzare Karamoh e non togliere dal campo né Adams né Elmas.

Il futuro

A questo punto, sembra delinearsi sempre di più il futuro dell’attaccante. Sanabria doveva già partire a gennaio ma non si è poi trovata la giusta sistemazione, e ora pare sempre più chiaro che le strade si separeranno a fine campionato. D’altronde, non è mai scattata la scintilla con Vanoli.