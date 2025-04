Il centrocampista ex Chelsea ha deluso nuovamente contro il Napoli, perdendo il duello fisico con McTominay ma non solo

Altra battuta d’arresto per il Torino, la seconda in due settimane dopo quella contro il Como. Al Maradona contro il Napoli i granata non sono riusciti a fare la partita che avevano in mente, andando in svantaggio dopo pochissimi minuti. Per il resto è stato dominio totale azzurro, complice anche l’atteggiamento della squadra di Vanoli che ha un po’ lasciato a desiderare. Poca grinta e tanta paura che hanno reso più difficile l’impegno del Toro, che non si è praticamente mai reso pericoloso. Tantissime le bocciature, tra cui anche quella di Casadei. Per il centrocampista arrivato dal Chelsea è l’ennesima partita sottotono: sarà colpa della condizione fisica?

Casadei in difficoltà

Ancora schierato da titolare, Casadei non ha potuto contare sull’appoggio di Ricci, che si è fatto male durante il riscaldamento. Il tutto potrebbe aver influenzato il piano gara e la sua prestazione, ma ovviamente non ci si può limitare solo a questo. Il classe 2003 è apparso molto in difficoltà sul piano fisico, non riuscendo a far primeggiare quella che sarebbe la sua caratteristica principale. Lo si è visto soprattutto nel duello con McTominay, vinto senza ombra di dubbio dal centrocampista scozzese del Napoli. Come detto, iniziano a essere un po’ le gare consecutive in cui il ravennate appare non al meglio, e questo potrebbe essere dettato da un calo di condizione. L’ex Chelsea è infatti passato da non giocare pressoché mai in Inghilterra a essere praticamente sempre in campo per 90 minuti, qualcosa a cui non era abituato. Forse, magari, potrebbe servire un po’ di riposo.